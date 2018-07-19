Мы уже рассказывали вам о молодой маме Александре, которая воспитывает троих детей и рассказывает о безумных буднях своей семьи с помощью забавных комиксов. В главных ролях круглосуточного камеди-сериала: сама 32-летняя многодетная мама, её муж, бабушка, кот и трое детей — Амелия, Василиса и Дима. С нашей первой публикации количество подписчиков в Instagram талантливой художницы выросло до 43,5 тысяч, а комиксы стали ещё более саркастичными и смешными.

Мы в редакции «Ридуса» вдоволь посмеялись над ироничными комиксами Александры и спешим поделиться хорошим настроением с вами. А в конце вас ждут очень «ценные» советы от мамы, у которой всё в порядке с чувством юмора и здравым смыслом.

Коротко о бабушке

На прогулку

В деревне

День Святого Валентина

23 февраля

8 марта

1 апреля

А весной мы лепим грязевики

Важные приоритеты

Многодетный косплей

Папа сходил в магазин один

Мама сходила в магазин с детьми

Дядя и племянники

Дети и соседи

Вопросы от неравнодушных граждан

Многодетная мама на фрилансе

Советы молодым мамам (шуточные!)

Я обещала не давать вам советов, но весь накопленный опыт держать внутри больше нет сил. Итак, записывайте! Сохраняйте в закладки, ибо советы очень ценные.

1. Если вы беременная — ни в коем случае не вяжите! Перевяжете ребенку пуповину вокруг головы. Ноги не скрещивайте — ребенок задохнется, руки не поднимайте — родите раньше времени.

2. Во время родов громко кричите, какой гениальный у вас будет малыш, чтобы в другом городе слышали! Нахваливайте, так и будет! А когда родится, говорите ему это прямо в родничок. Тогда точно гением будет.

3. Если ребенок ушастенький, наденьте чепчик и туго завяжите, чтобы уши прижать. И пеленайте туго-туго, чтобы ему ножки выровнять, а то кривые будут у бедняги.

4. В роддоме грудь натирайте махровым полотенцем, чтобы ее, как спецназовца, ко всему подготовить. Чем грубее полотенце, тем лучше. А вторую сцеживать. И мойте ее с мылом перед кормлением! Вы грязная. На руки пеленку стелите, когда ребенка носите.

5. Воду давать обязательно! Обезвоживание будет. Не пьет? Размешайте с сахаром!

6. Ногти ребенку отгрызайте: стричь их маленьким запрещается. Не фотографировать ни в коем случае ребенка, особенно спящего! И в сети до крестин не выкладывать, смайликом прикрывать. Сглазят! А если все-таки случилось, памперсом полным ребеночка протрите. Через плечо поплюйте. Если запустить этот памперс во врача, точно сглаз уберете.

7. Кстати о памперсах. Надевать только ночью, в остальное время марли. Иначе дети будут бесплодными и опрелыми. При выписке из роддома вуаль на лицо накиньте — и на ребенка, и на себя. А лучше замотайтесь в нее полностью. Помните, сглаз повсюду! Будьте бдительны! Ребенка по святцам называйте. Ну и что, что в этот день чтится память Акакия. Родился в день Акакия, значит, Акакий.

8. Крестить надо обязательно. Бабки порчу снять не смогут. Водичкой святой запаситесь. После прогулки брызгайте на ребеночка, а во время прогулки — на прохожих. Говорите им в спину: «Сгинь, нечисть!»

9. Чтобы кошмарики не снились, положите ребенку под подушку ножик. На руки его не берите по первому требованию. Пусть лежит орёт. Нужно приучить к четкому режиму. А если будет сопротивляться, то необходимо лизать ему лоб.

10. Как, вы еще животных не отдали? Срочно, иначе не миновать несчастья!

11. Заболел ребенок? Правильно! Сглазили. Капайте молоко в нос и молитесь. В попу мыло засуньте! Да не себе. Ему. Хотя себе тоже можно. От сглаза. Температура высокая? Накройте одеялом потолще. Ему же холодно! Икает? Холодно ему! Ну и что, что жара +40 °C. Наденьте на ребенка кофту. И носки наденьте, и чепчик. Окна не открывайте: продует. По полу пусть не ползает. Там тоже дует! И побрейте ребенка налысо, а то волосы будут плохие. Как первые шаги делать начнет, ножницами между ног путы разрежьте. Тапки наденьте или обувь ортопедическую. Носить не снимая. Иначе плоскостопия не избежать.

12. Ну, а как год исполнится, перевяжите туго грудь бинтами. Чтобы дышать нечем было. Через 3 дня пройдет. Тяжело? Родите второго. Станет легче. Не благодарите.

Орфография и пунктуация автора сохранены. Для тех, кто в танке, это вредные советы из серии Григория Остера, выполнять их нужно строго наоборот, руководствуясь здравым смыслом и чувством юмора.