Переименование аэропорта Петрозаводска связали с нечистой силой

По распоряжению правительства аэропорты Красноярска, Магаса и Петрозаводска будут теперь называться также, как и сами города.

При этом выяснилось, что с инициативой переименовать аэродром Бесовец в Петрозаводск выступили в 2016 году министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Как сообщает News.ru, Бесовец вызывал у них ассоциации с «бесовщиной».

Кроме того, после крушения пассажирского Ту-134 возле этого аэропорта в 2011 году бывший губернатор Карелии Андрей Нелидов предлагал переименовать и расположенную рядом деревню Бесовец.

Голосование по выбору нового названия для аэропорта прошло в Карелии в июле 2018 года. Большинство голосов (36,88%) было отдано за сохранение названия «Петрозаводск (Бесовец)», на втором месте оказался «Петрозаводск» (19,6%), а на третьем — расположилась «Карелия».

Издание отмечает, что аэродром «Бесовец» был создан в 1939 году. С момента основания и до настоящего времени на нем базируются истребители. С 1995 года там выполняются рейсы гражданской авиации.

В июне 2011 года при заходе на посадку в этом аэропорту потерпел крушение самолет Ту-134, летевший из Москвы. В результате авиакатастрофы погибло 47 человек из 52, находившихся на борту.

В июне 2012 года при заходе на посадку разбился учебно-боевой истребитель Су-27. Пилоты истребителя катапультировались и остались живы.