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Влюблённые уличные коты очаровали интернет

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  • 16 апреля 2019, 19:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Фотограф, публикующийся в соцсетях под ником Pacific Reverie, недавно побывал в Стамбуле и поразился количеству кошек на улицах города: «Когда я приехал в Турцию на пару недель, я удивился, сколько бездомных котят бродят по улицам и кафе. Все они очень ласковые и дружелюбные». 

Фотографируя животных и достопримечательности, фотограф увидел на набережной двух кошек, которые нежно обнимались. 

Я никогда не видел, чтобы коты, тем более бродячие, так вели себя друг с другом. Я сделал снимки и понял, что они выглядят, как постановочные, хотя сняты случайно и в абсолютно естественной среде. 

Фотографии влюблённых котиков быстро стали популярными и разошлись по соцсетям с комментариями о весне и любви. Сам автор трогательных кадров уверен, что кошки обнимались не просто для того, чтобы согреться, но и потому, что испытывают по-настоящему нежные чувства друг к другу. 

А вы встречали влюблённых животных на улице?

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