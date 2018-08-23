Влюблённые уличные коты очаровали интернет

Фотограф, публикующийся в соцсетях под ником Pacific Reverie, недавно побывал в Стамбуле и поразился количеству кошек на улицах города: «Когда я приехал в Турцию на пару недель, я удивился, сколько бездомных котят бродят по улицам и кафе. Все они очень ласковые и дружелюбные».

Фотографируя животных и достопримечательности, фотограф увидел на набережной двух кошек, которые нежно обнимались.

Я никогда не видел, чтобы коты, тем более бродячие, так вели себя друг с другом. Я сделал снимки и понял, что они выглядят, как постановочные, хотя сняты случайно и в абсолютно естественной среде.

Фотографии влюблённых котиков быстро стали популярными и разошлись по соцсетям с комментариями о весне и любви. Сам автор трогательных кадров уверен, что кошки обнимались не просто для того, чтобы согреться, но и потому, что испытывают по-настоящему нежные чувства друг к другу.

А вы встречали влюблённых животных на улице?