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20 людей, которые хотели сделать красивые брови, но что-то пошло не так

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  • 16 апреля 2019, 18:30
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Недавно соцсети облетела история американки Джейми Ледбеттер (Jami Ledbetter), которая родилась без бровей и всю жизнь рисовала их по утрам, вставая пораньше. Решив поменять свою жизнь к лучшему женщина отправилась на микроблейдинг, но результат процедуры получился катастрофическим — брови оказались кривыми и красовались не на своём месте. Попытавшись всё исправить, мать троих детей пошла к другому мастеру, который сделал ей ещё две брови на другом месте.

Женщина впала в отчаяние, её бросил мужчина, и она перестала выходить из дома. В итоге ужасные последствия работы горе-косметологов исправила тату-мастер из Канзаса, сделав несколько процедур лазерного удаления. Всего Джейми потратила больше 1000 долларов и получила урок на всю жизнь: обращаться нужно только к мастерам, имеющим лицензию на те или иные косметологические процедуры и много примеров своих работ.

Вообще форма стильных бровей — неоднозначный вопрос, мода то и дело ходит по кругу — то объявляя трендом тонкие брови-ниточки, то заявляя самыми модными широкие кустистые брови. Однако все специалисты сходятся в одном мнении: лучшие брови — это те, что дала вам природа. Мы собрали для вас фотографии людей, которые хотели сделать себе красивые брови, но что-то пошло не так, и на их снимки смотреть одновременно больно и смешно.

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А вы за естественные брови или ходите к бровисту?

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