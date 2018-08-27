Пять шедевров архитектуры, переживших пожар в XXI веке

Накануне мир потрясла трагедия собора Парижской Богоматери. Страшный пожар целиком уничтожил кровлю и исторические интерьеры религиозного здания, построенного в 12-м веке.

«Ридус» вспоминает другие крупные пожары, от которых страдали известные достопримечательности в третьем тысячелетии.

Намдэмун (Сеул, Южная Корея)

В ночь на 11 февраля 2008 года в столице Южной Кореи Сеуле загорелась одна из старейших городских достопримечательностей — Великие южные ворота, также известные как Намдэмун. За несколько часов деревянная часть сооружения, построенного на заре эпохи правления династии Чосон, выгорела дотла, несмотря на усилия нескольких сотен пожарных.

Через день полиция задержала пожилого местного жителя, который впоследствии сознался в умышленном поджоге. По его словам, своим поступком он хотел отомстить местным властям, не поддержавших его в вопросе получения компенсации от застройщика.

Евротоннель

11 сентября 2008 года в соединяющем Францию и Великобританию железнодорожном тоннеле произошел самый крупный пожар за всю его на тот момент 14-летнюю историю. Пожар, возникший на следовавшем по французской стороне грузовом составе, распространился на значительную часть инженерной конструкции.

Все находившиеся в тоннеле люди были эвакуированы, однако ликвидировать очаг возгорания не удавалось еще около суток. В итоге, 14 человек отравились угарным газом и были доставлены в больницы.

Полностью восстановить движение по Евротоннелю удалось только в феврале 2009 года.

Храм Джоканг (Лхаса, КНР)

Буддистский храм Джоканг, расположенный в Тибетском автономном районе КНР, в свое время пострадал от китайской Культурной революции. Новый «удар судьбы» пришелся на 17 февраля 2018 года.

К счастью, пожар, перекинувшийся на крышу храма, удалось оперативно локализовать и ни одна из хранившихся в здании реликвий не пострадала.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы (Кондопога, Россия)

Находившаяся на берегу Онежского озера церковь Успения Пресвятой Богородицы была построена в 1774 году без единого гвоздя. Деревянная постройка высотой в 42 метра неожиданно вспыхнула 10 августа 2018 года. Усилия пожарных успехом не увенчались, и через несколько часов на месте памятника деревянного зодчества Севера остались лишь тлеющие бревна.

Несколькими днями позднее стало понятно, что церковь подожгли. Злоумышленником оказался 15-летний подросток, прибывший в Карелию на каникулы.

Национальный музей Бразилии (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

Пожар в Национальном музее Бразилии разгорелся 2 сентября 2018 года. Причиной возгорания изысканного дворца Сан-Кристован, где располагалась основная часть музейной экспозиции, стало плачевное техническое состояние здания.

В итоге, огонь почти целиком уничтожил историческую постройку времен начала 19 века, не пощадив и около 90% выставленных в ней экспонатов.

