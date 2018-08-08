Россию конца 90-х нарисовали в мрачном стиле киберпанк

Графический художник из Санкт-Петербурга Евгений Зубков недавно представил серию артов, на которых изобразил Россию конца 90-х годов в мрачном фантастическом стиле киберпанк. Интернет-пользователи восхитились вниманием к деталям и атмосферностью снимков. А автор пообещал подписчикам скорое продолжение серии «CARBONGRAD 1999»: «Эту серию артов можно воспринимать как тизер одного более масштабного проекта, который пока находится на ранней стадии разработки. В скором времени начну раскрывать некоторые подробности».

Ранее «Ридус» рассказывал о проекте немецкого фотографа, который всегда мечтал побывать в Советском Союзе, но когда смог приехать, наша страна уже звалась Россией: «Западная Европа — вся такая аккуратная и однозначная. Россия полна загадок, странностей, абсурда, многослойности, эта страна как будто застряла в сюрреалистическом безвременье, она как забытая сказочная земля».

Ещё мы писали об американце, который сделал любопытные фотографии смотрительниц русских музеев: сотрудницы там выглядят неотъемлемой частью экспозиций. «Я уверен, что изучение этих женщин не менее интригующе, чем изучение самих художественных произведений», — сказал автор.

Также мы публиковали работы сербского фотографа, который снял Москву без фильтров и прокомментировал свою фотосерию ёмкими фразами: «Русские — очень сильные и крепкие, как гвозди! Гуляя по Москве, вы встречаете 50—60—70-летних людей, которые с лёгкостью оторвут вам голову. На первый взгляд они — холодные, колючие и закрытые, но стоит познакомиться с ними поближе, они превращаются в самых приятных людей на свете, готовых для вас на всё».