Под Волгоградом полиция ищет сбежавшую с подворья егеря медведицу
- 16 апреля 2019, 14:12
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В станице Аржановской в Волгоградской области из клетки местного егеря сбежала полуторагодовалая медведица, сообщает Novostivolgograda.ru.
О пропаже животного сообщили соседи охотника, увидевшие сломанную клетку.
Как рассказали изданию в региональном управлении МВД, чтобы избежать человеческих жертв, на место были направлены 15 полицейских, вооруженных пистолетами и автоматами.
Стало известно, что следы медведицы обнаружили в 5 километрах от станицы. В настоящее время поиски сбежавшего животного продолжаются.
Войти через социальные сети: