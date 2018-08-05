Под Волгоградом полиция ищет сбежавшую с подворья егеря медведицу

В станице Аржановской в Волгоградской области из клетки местного егеря сбежала полуторагодовалая медведица, сообщает Novostivolgograda.ru.

О пропаже животного сообщили соседи охотника, увидевшие сломанную клетку.

Как рассказали изданию в региональном управлении МВД, чтобы избежать человеческих жертв, на место были направлены 15 полицейских, вооруженных пистолетами и автоматами.

Стало известно, что следы медведицы обнаружили в 5 километрах от станицы. В настоящее время поиски сбежавшего животного продолжаются.