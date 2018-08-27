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Мосгорсуд приговорил обвиняемого в шпионаже норвежца к 14 годам заключения

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Гражданин Норвегии Фруде Берг признан виновным в шпионаже. Московский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

В срок наказания Бергу зачтено время, проведенное под арестом с декабря 2017 года.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого в доход государства 15 тысяч евро.

Защита подсудимого сообщила, что не будет обжаловать приговор.

«Берг заявил о намерении попросить о помиловании после того, как приговор вступит в законную силу», — приводит агентство слова его адвоката.

Именно такого наказания требовал для Берга прокурор, напоминает News.ru.

Суд над гражданином Норвегии, задержанным в Москве в 2017 году и обвиняемым в сборе данных о российских подводных лодках, проходил в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов с грифом «секретно».

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