Ученых возмутила продажа скелета настоящего тираннозавра на eBay

Скелет детеныша настоящего тираннозавра теперь можно купить на eBay. Об этом рассказало научное издание Science в одной из последних статей.

Оказалось, что частный коллекционер выставил на аукцион настоящие кости тираннозавра, возраст которых составляет более 68 миллионов лет. Правда, такая покупка обойдется как минимум в 2,95 млн долларов (189 493 250 рублей).

Несмотря на то, что находка принадлежит частной коллекции, палеонтологи и ученые из Музея естественной истории Университета Канзаса осудили коллекционера.

Мало того, что стоимость лота абсурдна и мужчина вряд ли продаст останки за такую цену. Подобные частные коллекционеры, которым посчастливилось найти кости древних животных, только мешают науке, ведь мы не можем изучать эти останки, — прокомментировал палеонтолог Томас Карр.

Ученый заявил, что знает минимум 34 образца, которые находятся в частных коллекциях. Интересно, что скелет детеныша тираннозавра, получивший название «Сын Сампсона», несколько лет по разрешению коллекционера выставлялся в музее.

Эксперты предполагают, что это было сделано намеренно, чтобы поднять стоимость костей.

Алан Детрич и его брат обнаружили останки динозавра в 2013 году на частной земле в Монтане, поэтому по закону эта находка принадлежит им. После раскопок мужчины предложили музею взять останки на временное хранение.

Но палеонтологи утверждают, что подобные действия только мешают изучению останков и ставят под сомнения саму находку.

Дело в том, что для изучения скелета нам требуются не только сами кости, но и местность, положение, слой, в котором они лежали. Частные коллекционеры, не имея должных знаний, могут, даже не желая этого, повредить останки и сделать их обычными костями, которые никому не нужны, — пояснили специалисты.

Когда Музей естественной истории Университета Канзаса узнал о продаже скелета, ученые вернули останки коллекционеру. В официальном заявлении музея сказано, что музей «не продает и не осуществляет продажу образцов частным лицам».

Большинство ученых встало на сторону музея, так как борьба частных коллекционеров и научного сообщества ведется не первый год.

В свою очередь, владелец скелета детеныша тираннозавра Алан Детрич выразил сожаление в связи с тем, что не предупредил музей о старте продаж.

Но он добавил, что никакие законы не запрещают частным владельцам продавать окаменелости, будь то на eBay или в другом месте, или выставлять свои образцы в музеях.



Также продавец уверен, что высокая цена останков оправданна, так как это, по его мнению, единственный скелет детеныша тираннозавра.

Ученые утверждают, что цена очень завышена, так как сохранность и качество костей не самые лучшие. К тому же палеонтологи знают еще несколько останков детенышей Nanotyrannus lancensis, которые также являются близкими родственниками тираннозавров.