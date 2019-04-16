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Создано первое в мире человеческое сердце, напечатанное на 3D-принтере

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  • 16 апреля 2019, 11:24
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

Специалисты из Тель-Авивского университета на последней конференции представили первое в мире сердце, напечатанное на 3D-принтере из человеческих тканей.

Ученые пояснили, что университеты и лаборатории всего мира стараются использовать технологии 3D-печати для создания искусственных органов. Но пока что успешных и эффективных способов не так много.

Ближе всего к созданию напечатанного человеческого сердца подошли ученые из Швейцарии, которые создали механическую копию органа, но она была сделана из силикона.

Однако силикон может не прижиться в человеческом организме, поэтому ученые искали новые способы и материалы для печати человеческого сердца на 3D-принтере.

Недавно специалистам из Тель-Авивского университета удалось напечатать первое в мире 3D-сердце. Авторы исследования рассказали, что во избежание отторжения они взяли только человеческие органы.

Как и в обычном сердце, в состав искусственного вошли все необходимые сосуды, белок коллаген для создания соединительной ткани и разнообразные биологические молекулы.

Это первый случай, когда получилось успешно спроектировать и напечатать целое сердце с клетками, кровеносными сосудами, желудочками и камерами, — рассказал Тал Двир, ведущий автор исследования.

В ходе исследования ученые заменили биологические чернила для печати сердца «персонализированным гидрогелем», в основе которого лежат жировые ткани, извлеченные из тела человека.

Пока что получился мини-вариант человеческого сердца, но оно уже способно сокращаться. Сейчас исследователи работают над активацией всех клеток органа.

Если эксперимент пройдет успешно, в будущем такие 3D-органы смогут полностью заменить донорские.

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