Овечкин отправил в нокаут 19-летнего россиянина

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправил в нокаут своего 19-летнего соотечественника Андрея Свечникова из клуба «Каролина Харрикейнз». Потасовка произошла в середине первого периода, а весь матч завершился разгромным поражением действующего обладателя Кубка Стэнли — «Вашингтон» — со счетом 0:5.

На кадрах видеоповтора заметно, что конфликт между двумя россиянами начался у борта, где Овечкин, проезжая мимо Свечникова, ударил того клюшкой. После недолгих препирательств игроки побросали перчатки, начав выяснять отношения около ворот «Вашингтона».

Пропустив болезненный удар в лицо, Андрей Свечников остался лежать на площадке, которую впоследствии сумел покинуть только при помощи медицинского персонала и одноклубников. Больше в этот вечер на лед он не вернулся.

После встречи Александр Овечкин прокомментировал инцидент, заявив, что его более молодой оппонент со своей стороны был не против выяснить отношения.

Я не большой спец по дракам, он — тоже. Он сам предложил подраться, — рассказал Овечкин.

Капитан «Вашингтона» также выразил надежду на то, что в ходе конфликта Свечникову удалось не получить повреждения, передает РЕН ТВ.

Вскоре на скандальный инцидент отреагировал старший брат пострадавшего Евгений Свечников, выступающий за еще один американский клуб — «Детройт Ред Уингз». В своем обращении к Овечкину, опубликованном в Instagram, он использовал фразу из фильма «Кошмар на улице Вязов», отмечает News.ru.

Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин, — написал Свечников-старший.

Примечательно, что сегодняшняя драка стала первым подобным инцидентом с участием Овечкина за последние девять лет.

