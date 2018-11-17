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Названы лауреаты Пулитцеровской премии

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© Haxorjoe / wikipedia.org

В США названы лауреаты самой престижной премии в области журналистики — Пулитцеровской.

В этом году премии были удостоены газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) за расследования, касающиеся президента США Дональда Трампа и его семьи.

NYT изучила состояние семьи американского лидера, обнаружив «уловки с налогами». WSJ провела расследование о «тайных выплатах двум женщинах во время президентской кампании, которые заявили о романе с Дональдом Трампом», сообщается на сайте премии.

Кроме того, премию получили газеты The South Florida Sun-Sentinel и The Pittsburgh Post-Gazette, а также новостные агентства Associated Press и Reuters.

Специальную награду «за неоценимый вклад в американскую музыку и культуру» посмертно получила певица Арета Франклин, скончавшаяся в августе 2018 года.

Как сообщал «Ридус», в 2017 году газета The New York Times была удостоена Пулитцеровской премии за статьи о Владимире Путине и действиях России по распространению влияния в мире.

Пулитцеровская премия присуждается ежегодно начиная с 1917-го, напоминает телеканал «360».

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