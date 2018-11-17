Названы лауреаты Пулитцеровской премии
- 16 апреля 2019, 08:57
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В США названы лауреаты самой престижной премии в области журналистики — Пулитцеровской.
В этом году премии были удостоены газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) за расследования, касающиеся президента США Дональда Трампа и его семьи.
NYT изучила состояние семьи американского лидера, обнаружив «уловки с налогами». WSJ провела расследование о «тайных выплатах двум женщинах во время президентской кампании, которые заявили о романе с Дональдом Трампом», сообщается на сайте премии.
Кроме того, премию получили газеты The South Florida Sun-Sentinel и The Pittsburgh Post-Gazette, а также новостные агентства Associated Press и Reuters.
Специальную награду «за неоценимый вклад в американскую музыку и культуру» посмертно получила певица Арета Франклин, скончавшаяся в августе 2018 года.
Как сообщал «Ридус», в 2017 году газета The New York Times была удостоена Пулитцеровской премии за статьи о Владимире Путине и действиях России по распространению влияния в мире.
Пулитцеровская премия присуждается ежегодно начиная с 1917-го, напоминает телеканал «360».
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