В эфире НТВ гости устроили потасовку после фашистского приветствия

Новому ведущему ток-шоу «Место встречи» на НТВ Ивану Трушкину пришлось последовать примеру Андрея Норкина и выгнать из студии спровоцировавшего скандал гостя.

Дело едва не дошло до драки после того, как писатель Сергей Лойко произнес фашистское приветствие.

Перед этим участники программы обсуждали разгул фашизма на Украине. Эксперт Михаил Маркелов спросил у Лойко, какой у него паспорт, и тот ответил, что является россиянином. После этого Маркелов задал писателю вопрос, почему он тогда поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине, а тот в ответ произнес фашистское приветствие, сообщает ФАН.

Дальнейшие события попали на видео.

Назвав Лойко фашистом, Маркелов, направился в своему оппоненту через всю площадку, в результате чего началась потасовка.

Трушкину пришлось разнимать готовых броситься в рукопашную гостей. В итоге же он выгнал из студии писателя.

Ведущий объяснил свое решение непозволительным высказыванием Лойко. «Мы, наверное, попросим прокуратуру РФ разобраться», — заключил он.