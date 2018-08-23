«Обидно до слез»: россияне в шоке из-за пожара в соборе Нотр-Дам

Пожар в соборе Парижской Богоматери, который по неподтвержденным пока сообщениям некоторых СМИ практически полностью уничтожил здание XII века, вызвал оторопь и искреннее сожаление у россиян. Многие блогеры написали, что им обидно до слез.

Яркие эмоции проявляют путешественники, которые недавно вернулись из Парижа со свежими впечатлениями от Нотр-Дам де Пари, и которые только намеревались посетить эту достопримечательность в ближайшее время.

Протодиакон Андрей Кураев сравнил катастрофу с пожарами, которые уничтожили библиотеку ИНИОН в Москве, Успенский храм в Кондопоге и Национальный музей Бразилии, назвав их «нашими потерями». Другие верующие высказали опасения за христианские реликвии, которые хранились в соборе Парижской Богоматери, особенно за Терновый венец Спасителя.

Как часто бывает в таких случаях, некоторые люди попытались объяснить катастрофу соображениями социального, религиозного и даже политического характера. Так, к примеру, эмигрировавший из России блогер Рустем Адагамов заявил, что «после того, что вытворяли с городом банды „желтых жилетов“, должна была произойти какая-то катастрофа».

«Вот нигеры и муслимы Парижа обрадуются. Еще одной христианской святыни конец. Когда они доберутся к власти — гореть будут все остальные», — считает житель Омска Сергей Барлит. Часто можно встретить саркастические комментарии о том, что Франция теперь может «обвинить по всем Путина» или «Петрова и Боширова», а также подозрения, что пожар устроили мигранты.

Отдельной темой обсуждение стали профессиональные качества парижских пожарных. Со стороны казалось, что они совершенно беспомощны, а отсутствие пожарной авиации над столицей заметил даже президент США Дональд Трамп. «Так ужасно наблюдать за сильным пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже. Возможно, стоило бы использовать летающие танкеры для воды. Необходимо действовать быстро!», — написал он в Твиттере.

Вместе с тем, почти незамеченным прошел тот факт, что в результате пожара не оказалось пострадавших — все находившиеся в здании были своевременно и грамотно эвакуированы. Пожар начался спустя всего несколько минут после закрытия собора для туристов и до того, как там началось вечернее богослужение.



Также были высказаны надежды на восстановление Нотр-Дам де Пари. В пример привели шедевр готической архитектуры — Реймсский собор, который сильно пострадал во время Первой мировой войны и затем был практически полностью восстановлен, за исключением отдельных деталей интерьера.