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Из Москвы в Евпаторию можно будет съездить на автобусе

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Сергей Мальгавко/ТАСС

С 22 апреля из Москвы в Евпаторию начнут ходить рейсовые автобусы.

Они будут отправляться по понедельникам в 10:00 с международного автовокзала «Южные Ворота», сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Билет для взрослых будет стоить 3000 рублей, а для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 1,5 тыс. рублей.

Провоз багажа включен в стоимость билета, приводит сообщение АГН «Москва».

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