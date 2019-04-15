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Интернет ищет яйцо дракона среди разноцветных подушек

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  • 15 апреля 2019, 18:28
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В преддверие Пасхи и выхода на экрана очередного сезона культового сериала «Игра престолов» в Сети появилась новая картинка-головоломка, на которой нужно отыскать яйцо дракона, спрятанное среди разноцветных подушек. Создатели загадки из компании ScS отметили, что нарисовали эту картинку, чтобы немного видоизменить «традиционную ежегодную охоту за пасхальными яйцами» и развлечь людей полезной головоломкой, которая поможет потренировать остроту зрения. Авторы утверждают, что никому ещё не удалось справиться с заданием меньше, чем за 29 секунд. Принимайте вызов!

Удалось вам отыскать яйцо? За сколько секунд?

Ранее «Ридус» предлагал вам отыскать книгу среди гаджетов, найти одну фишку казино среди хеллоуиновских тыкв, заметить волшебную палочку среди леденцов, увидеть 1 балетную пачку среди 300 арбузных ломтиков и обнаружить карандаш среди сотен книг. Попробуйте!

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