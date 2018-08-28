Как жили люди с плохим зрением до изобретения очков

Сейчас у людей с плохим зрением есть несколько дорог: носить линзы или очки, сделать операцию по коррекции зрения или оставить все как есть. Но у наших далеких предков, живших в Средневековье, такого выбора не было.

Ученые провели интересную научную работу, в ходе которой выяснили, каково было людям с близорукостью до изобретения первых очков.

Впервые о близорукости написал Аристотель в 350 году до нашей эры. Ученый считал, что у людей с такой проблемой слишком длинные глазные яблоки, поэтому они могут хорошо видеть объекты перед собой, но разобрать объекты вдали для них является проблемой.



Известно, что первые линзы для улучшения зрения появились в XIII веке в Европе. Это были обычные отшлифованные линзы, которые помогали человеку хорошо видеть вблизи. Сейчас эти линзы назвали бы «очками для чтения».

Несмотря на то, что линзы стали распространяться по Европе, средневековые медики еще как минимум 200 лет не знали, как вылечить близорукость.

Близорукость в Средневековье была абсолютно нормальным состоянием. Она была практически у всех. Потом с появлением хорошего освещения, медицины и нормальных условий жизни проблемы со зрением отступают и встречаются в основном у стариков. Но за последние 50 лет проблема близорукости снова стала актуальной. По предположению некоторых исследователей, к 2050 году половина мира будет близорукой, — рассказали авторы статьи.

Так как плохое зрение — не приговор, этой проблемой в Средневековье практически не занимались. Ученые предполагают, что из-за работ в полумраке люди могли уже в подростковом возрасте иметь огромный «минус».

Есть некоторые письменные свидетельства, которые доказывают, что близорукость не была проблемой в Средние века. Наоборот, такие люди очень ценились, ведь они могли работать с мелкими предметами, переписывать рукописи или заниматься ремеслами.

Ученые пояснили, что у людей Средневековья просто не было выбора и они не знали, как избежать падения зрения. Сейчас, имея доступ к окулистам, линзам или очкам, можно не бояться слепоты и вовремя скорректировать ухудшение зрения.