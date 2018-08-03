10+ фотодоказательств того, что кошки прекрасно танцуют

Кошки — загадочные существа, которые то и дело ввергают человечество в замешательство своими выходками. Ходят слухи, что эти пушистые звери ещё и отлично танцуют, только тщательно это скрывают. Исторически сложилось, что многие культуры воплощали свои ценности в различных танцевальных формах и ритуалах, ведь танец — это одно из важных выражений мировоззрения людей и животных. И в то время как павлины танцуют, чтобы добиться своих дам, кошки делают это, потому что они уверены, что танцуют лучше, чем люди. Не верите? Смотрите сами!

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А ваши котики любят танцевать?