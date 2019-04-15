11-летние близняшки создают удивительные косплеи киноперсонажей
- 15 апреля 2019, 17:44
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
1. Мистик, «Люди Икс» (верхнее фото)
Многие люди увлекаются косплеем и регулярно превращают себя в различных персонажей, удивляя интернет-сообщество яркими образами и вниманием к деталям. Но весьма редко этим занимаются дети. А вот 11-летние близняшки Чихиро и Чиеко (Chihiro & Chieko) впервые попробовали себя в косплее в 3 года и с тех пор по-настоящему полюбили это дело, раз за разом перевоплощаясь всё в новых киногероинь. Родители девочек поощряют увлечение детей и всячески помогают им в создании костюмов. Так, например превращение близнецов в плачущих ангелов из сериала «Доктор Кто» было настолько реалистичным, что многие действительно приняли их за статуи.
2. Плачущие ангелы, «Доктор Кто»
3. Ошавот и Снайви, вселенная покемонов
4. Капитан Фазма и Кайло Рен, «Звёздные войны»
5. Юбаба и Зениба, «Унесённые призраками»
6. Близнецы, «Дом странных детей»
7. ГоГо Томаго и Хани Лемон, «Город героев»
8. Карасу и Васи, сёстры Сариацу, «Кубо. Легенда о самурае»
9. «Атака на титанов»
10. Вольт V и Мазингер Z, аниме
11. Чёрная вдова, комиксы Marvel
12. Зено, «Жемчуг дракона»
13. Близнецы, «Сияние»
14. Асока Тано, «Звездные войны»
15. Тихиро Огино, «Унесённые призраками»
16. Эльза и Анна, «Холодное сердце»
17. Билл Поттс, «Доктор Кто»
18. Куклы Дейзи Джонсон (Quake) и Белочка (Squirrel girl), комиксы Marvel
19. Сёстры изобилия, «Доктор Кто»
А вам интересен косплей?
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