11-летние близняшки создают удивительные косплеи киноперсонажей

1. Мистик, «Люди Икс» (верхнее фото)

Многие люди увлекаются косплеем и регулярно превращают себя в различных персонажей, удивляя интернет-сообщество яркими образами и вниманием к деталям. Но весьма редко этим занимаются дети. А вот 11-летние близняшки Чихиро и Чиеко (Chihiro & Chieko) впервые попробовали себя в косплее в 3 года и с тех пор по-настоящему полюбили это дело, раз за разом перевоплощаясь всё в новых киногероинь. Родители девочек поощряют увлечение детей и всячески помогают им в создании костюмов. Так, например превращение близнецов в плачущих ангелов из сериала «Доктор Кто» было настолько реалистичным, что многие действительно приняли их за статуи.

2. Плачущие ангелы, «Доктор Кто»

3. Ошавот и Снайви, вселенная покемонов

4. Капитан Фазма и Кайло Рен, «Звёздные войны»

5. Юбаба и Зениба, «Унесённые призраками»

6. Близнецы, «Дом странных детей»

7. ГоГо Томаго и Хани Лемон, «Город героев»

8. Карасу и Васи, сёстры Сариацу, «Кубо. Легенда о самурае»

9. «Атака на титанов»

10. Вольт V и Мазингер Z, аниме

11. Чёрная вдова, комиксы Marvel

12. Зено, «Жемчуг дракона»

13. Близнецы, «Сияние»

14. Асока Тано, «Звездные войны»

15. Тихиро Огино, «Унесённые призраками»

16. Эльза и Анна, «Холодное сердце»

17. Билл Поттс, «Доктор Кто»

18. Куклы Дейзи Джонсон (Quake) и Белочка (Squirrel girl), комиксы Marvel

19. Сёстры изобилия, «Доктор Кто»

А вам интересен косплей?