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Пособия безработным и матерям будут перечислять на карты «Мир»

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© Петр Ковалев/ТАСС

Правительство приняло решение перечислять на карты национальной платежной системы «Мир», кроме пенсий и зарплат бюджетников, пособия безработным, чернобыльцам, а также выплаты на детей, сообщает РБК со ссылкой на источник в аппарате Совета министров.

Документ представляет собой поправки к постановлению правительства от 1 декабря 2018 года, согласно которому на карты «Мир» к 1 июля 2020 года должны быть переведены все выплаты военным пенсионерам, а также пенсионерам силовых и правоохранительных структур.

Грядущие изменения затронут около 8 миллионов человек, однако число владельцев вышеупомянутых карт, по данным агентства, увеличится не настолько, так как получателями пособий могут оказаться студенты или бюджетники, которым уже начисляют стипендии и зарплаты на эти карты.

Как рассказали агентству в пресс-службе платежной системы, сейчас российскими банками выпущено более 56 миллионов карт «Мир».

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