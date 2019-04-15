Почему Марс стал таким сухим и безжизненным

Международная группа специалистов, опубликовавшая статью в научном журнале Nature, рассказала, почему климат на Марсе однажды стал таким засушливым.

Во время своего исследования ученые проанализировали данные, собранные орбитальным аппаратом TGO, который работал на Марсе во время прошлогодней пылевой бури.

Авторы работы предположили, что именно такие катаклизмы могли сильно повлиять на марсианский климат.

Напомним, что аппарат TGO создан в рамках программы «ЭкзоМарс» и вышел на орбиту Марса в октябре 2016 года. Главной задачей миссии TGO является изучение происхождения малых газовых составляющих в атмосфере планеты.



Летом 2018 года, когда на Красной планете началась пылевая буря, TGO собирал данные о планете с орбиты. Его данные во многом помогли проследить за ходом бури, а также выяснить, как пылевая буря поглощает солнечный свет.

Эта информация прибыла в обсерваторию недавно, и теперь команда международных ученых из Испании, Италии, Польши и других стран ее проанализировала.

Мы обнаружили, что в апреле, еще до начала пылевой бури, распространенность полутяжелой воды на высотах выше 40 километров снизилась до уровня ниже детектируемого. Это снижение совпало с появлением ледяных облаков, — отметили специалисты.

Ученые заметили, что во время бури также увеличился уровень содержания воды и полутяжелой воды в виде пара на высоте между 40-м и 80-м километром. Авторы связывают такое распределение с повышением температуры. Получается, что пыль поглощает тепло, а это приводит к нагреванию атмосферы и предотвращению образования ледяных облаков.

Авторы работы хотели выяснить, как формируются пылевые бури и что служит причиной для их возникновения. Возможно, из-за таких бурь Марс однажды и стал таким сухим и безжизненным.