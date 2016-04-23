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Медики назвали главную опасность горячих ванн

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© pexels.com

Столичные врачи советуют принимать горячие ванны, температура которых достигает 40 градусов, не более пяти минут. Иначе увеличивается риск негативного воздействия на сердце и сосуды, считает завотделением помощи на дому поликлиники № 121 Василий Фролов.

По его словам, в ванне с температурой воды до 35 градусов можно находиться около 15 минут.

Кроме того, специалист не советует часто пользоваться мочалкой, лучше ее заменить гелем для душа. С мочалкой же оптимально мыться 2—3 раза в неделю, чтобы не травмировать кожу.

Также врач считает, что не стоит ежедневно мыть голову. По его словам, при нормальной жирности волос достаточно ее мыть два раза в неделю, сообщает агентство «Москва».

Как ранее сообщал «Ридус», эксперт по инфекционным заболеваниям Колумбийского университета, доктор Элейн Ларсон считает, что ежедневный душ вреден для здоровья. По ее словам, принимать душ нужно один или два раза в неделю.

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