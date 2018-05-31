Названа причина поломки бура на марсоходе InSight

Специалисты NASA и руководители миссии InSight рассказали, почему у марсохода сломался бур. Оказалось, что виной тому был вовсе не булыжник.

Напомним, что 14 февраля аппарат InSight установил полный комплект техники для исследования Марса: сейсмометр, защитный колпак для него и бур. Тогда бур впервые приступил к работе и даже смог пробурить скважину глубиной пять метров.

Но 7 марта специалисты заявили, что бур сильно повредился во время работ и теперь вся надежда только на роботизированную руку.

В сообщении агентства сказано, что, перейдя на новое место, марсоход не смог пробурить скважину на глубину больше 50 см из-за того, что грунт в этом районе представляет собой твердый слой из дюрикраста.

Толщина слоя — около 20 см, а состоит он в основном из слипшихся песчинок. Именно они помешали буру продолжить работу. Дело в том, что из-за состава грунта бур не сможет оказать должное сопротивление и скважина будет постоянно осыпаться.

Изначально предполагалось, что бур сможет сделать рекордно глубокую скважину. Это, возможно, позволит обнаружить скопление жидкой воды или льда под поверхностью Марса.

До этого аппарат Curiosity смог пробиться в марсианский грунт лишь на 7,5 см, а Phoenix — на 18 см.

Напомним, что старт миссии InSight состоялся 5 мая 2018 года, а уже 26 ноября 2018 года посадочный модуль приземлился на марсианское нагорье Элизиум. У аппарата есть 720 дней, чтобы выполнить свою миссию.



Зонд будет изучать сейсмическую активность планеты, сделает забор грунта и получит новые снимки и панорамы Марса.

В ближайшее время специалисты планируют возобновить работы на Красной планете и уравновесить отдачу бура с помощью 2,4-метровой роботизированной руки IDA, установленной на InSight.