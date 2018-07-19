На юге Москвы гибнут свиристели. Местные жители винят метро

Жители столичного района Братеево сообщили о массовой гибели свиристелей вблизи одного из наземных павильонов станции метро «Алма-Атинская». По словам очевидцев, причиной падежа стало зеркальное остекление входной группы станции — пернатые оказываются не в состоянии сориентироваться в пространстве и на большой скорости врезаются в элементы фасада.

Пугающие снимки накануне распространились в социальных сетях.

Как отмечают некоторые пользователи, спровоцировать массовую гибель свиристелей также могли оставшиеся на деревьях прошлогодние ягоды. Забродившие за время зимы, они негативно сказываются на работе нервной системы птиц, повергая тех в состояние, сравнимое с алкогольным опьянением человека.

В итоге перелетающие стаями пернатые скопом врезаются в прозрачные витрины и другие стекла, получая тяжелые повреждения.

Ряд участников обсуждения в Facebook высказался в пользу замены облицовочных панелей вестибюля «Алма-Атинской».

Выяснилось, что прозрачные стекла дезориентируют не только местных птиц.



Как известно, перебродившие ягоды могут оказывать сильнейшее влияние на поведение пернатых. Так, в октябре прошлого года жителям города Гилберт, штат Миннесота, пришлось разбираться с их странным поведением при помощи полиции.