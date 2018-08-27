СМИ узнали о готовности России выплатить долг Совету Европы

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия готова вернуться в Совет Европы при условии восстановления своих прав и гарантий дальнейшей недискриминации национальных делегаций.

«В этом случае Россия будет готова не просто выплатить свой ежегодный взнос, но и восстановить тот долг, который накопился за минувшие два года. Это наша официальная позиция, и я могу ее только приветствовать», — цитирует сенатора газета «Известия».

Французский депутат в ПАСЕ Оливье Бехт заявил изданию, что Россия должна вернуться в ПАСЕ и иметь возможность выбирать генсекретаря совета и судей ЕСПЧ. «Однако вместе с тем Москва должна дать положительные сигналы по части решения украинского кризиса. Эта страна занимает ключевое место в Европе, и потому она должна выполнять свои обязанности сообразно роли», — подчеркнул Бехт.

На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет этой международной организации, причем это произошло впервые с 2014 года. Комментируя инициативу ПАСЕ, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия вернется в Страсбург только на условиях равноправного диалога — при условии, что права российской делегации не будут ущемлены.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.



Недавно генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможный выход России из Совета Европы потрясением как для россиян, так и для европейцев, а его пресс-секретарь Даниэль Хельтген заявил, что выход России из рядов этой международной организации может обернуться не меньшей катастрофой для Европы, чем Brexit. Кроме того, в ПАСЕ ухудшилось отношение к представителям Украины.

