«Правый сектор» и ВСУ устроили битву за ресторан в Авдеевке

В Донецкой народной республике рассказали о перестрелке между боевиками запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» * и солдатами регулярной армии Украины из-за разногласий относительно гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота» в городе Авдеевка Донецкой области.

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, в результате которого потери понесли обе конфликтующие стороны», — цитирует ФАН заявление главы пресс-службы Народной милиции ДНР Даниила Безсонова.



Безсонов пояснил, что ранее праворадикалы без согласования с командованием 93-й бригады Вооруженных сил Украины прибыли в Авдеевку и самовольно заняли помещения «Царской охоты». По его данным, в результате перестрелки погибли четыре солдата ВСУ.

Летом 2016 года в районе Авдеевки уже случалось подобное происшествие. Тогда российские СМИ со ссылкой на разведку Луганской народной республики сообщили, что между боевиками «Правого сектора» * и военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ произошло боестолкновение с применением тяжелой техники, которое длилось около двух часов. Позже в пресс-службе «Правого сектора» * эту информацию опровергли, хотя косвенно признали наличие некоторых разногласий между командованием ВСУ и руководством праворадикалов.

«Это все полная чушь и провокация. Столкновений между „Правым сектором“ и ВСУ в принципе быть не может. Да, есть недопонимание с министром обороны, но на фронте мы действуем абсолютно одинаково», — заявил тогда представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский.



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*организация запрещена в России.