В Чувашии предупредили о мошенничестве при переходе на цифровое телевещание

В Чувашии появились мошенники, которые под видом организации, предлагают платные услуги по продаже и установке оборудования для перехода на цифровое телевещание.

В почтовые ящики жителей города Чебоксары вбрасываются информационные листовки с упоминанием о необходимости предварительной записи на проведение работ по переходу на «цифру».

По указанному в листовках телефону сообщают, что стоимость и установка оборудования для подключения цифрового телевидения составляет от 2900 до 3900 рублей, приводит РИА Новости сообщение регионального министерства информационной политики.

В этой связи ведомство напоминает, что оборудование для приема цифрового телесигнала свободно продается во всех крупных торговых сетях и отделениях почтовой связи. При этом минимальная стоимость антенны составляет 300 рублей, а приставки — 900 руб.

Ранее сообщалось, что федеральные и региональные власти намерены компенсировать малозащищенным слоям населения затраты на переход с аналогового на цифровое телевещание.

Для региональных телеканалов аналоговое вещание будет продлено до 19 августа 2020 года.