Уральских пранкеров задержали во время «похищения» человека

Пранкеры из Нижнего Тагила, снимавшие на видео инсценировку похищения человека, были задержаны в результате организованного полицией плана-перехвата.

Видеозапись самой акции и задержания опубликована в Сети.

На кадрах видно, как молодые люди репетируют «похищение». Парень со связанными руками вываливается из машины и пытается убежать. За ним вдогонку бросаются двое молодых людей. И тут «похищенный» объявляет, что это новый пранк.

Затем пранкеры повторяют акцию уже на улице города. Только в этом случает двое ребят ловят беглеца и заталкивают его в автомобиль.

Затем на видео появляются полицейские, задержавшие пранкеров. Судя по титрам, в задержании «похитителей» участвовали 4 машины ДПС, 6 машин полиции и 2 машины ОМОН.