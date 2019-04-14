Сирота из Свердловской области добился соцвыплат только через суд
- 14 апреля 2019, 17:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Являющийся сиротой житель Свердловской области только через суд смог получить полагающуюся ему пенсию и выплату для ремонта жилья, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Пенсия по потере кормильца была назначена свердловчанину еще в 2012 году. До 19 лет он учился в средне-специальном образовательном учреждении, а в 18 лет отделение пенсионного фонда (ОПФ) прекратило выплачивать ему пенсию.
Причитающиеся ему 90 тысяч рублей сирота получил только после проведенной прокурорской проверки.
Кроме того, молодому человеку было отказано в единовременной денежной выплате в размере 100 тыс. рублей, которую должны были ему предоставить на проведение ремонта принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения.
Требование прокуратуры в выплате этих денег райсуд Екатеринбурга отклонил, после чего прокурор обратился в облсуд, который в итоге удовлетворил исковое заявление.
Денежная сумма была выплачена сироте в полном объеме, говорится в сообщении.
Ранее в трех домах-интернатах Иркутской области были выявлены нарушения прав детей-сирот.
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