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Сирота из Свердловской области добился соцвыплат только через суд

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© pixabay.com

Являющийся сиротой житель Свердловской области только через суд смог получить полагающуюся ему пенсию и выплату для ремонта жилья, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Пенсия по потере кормильца была назначена свердловчанину еще в 2012 году. До 19 лет он учился в средне-специальном образовательном учреждении, а в 18 лет отделение пенсионного фонда (ОПФ) прекратило выплачивать ему пенсию.

Причитающиеся ему 90 тысяч рублей сирота получил только после проведенной прокурорской проверки.

Кроме того, молодому человеку было отказано в единовременной денежной выплате в размере 100 тыс. рублей, которую должны были ему предоставить на проведение ремонта принадлежащего ему на праве собственности жилого помещения.

Требование прокуратуры в выплате этих денег райсуд Екатеринбурга отклонил, после чего прокурор обратился в облсуд, который в итоге удовлетворил исковое заявление.

Денежная сумма была выплачена сироте в полном объеме, говорится в сообщении.

Ранее в трех домах-интернатах Иркутской области были выявлены нарушения прав детей-сирот.

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