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Жители Владивостока самостоятельно ликвидировали стихийную свалку

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© visualhunt.com

Не дождавшись помощи от городских властей, жители одного из домов в центре Владивостока своими силами ликвидировали свалку, образовавшуюся в заброшенном здании.

Для вывоза скопившегося мусора им понадобилось нанимать самосвал.

При этом дело не ограничилось одной поездкой, сообщает «Восток Медиа».

Жильцы дома № 45 на улице Прапорщика Комарова беспокоятся, что из-за маргинальных личностей, обитающих в полуразваленном бараке, свалка появится снова. Поэтому они настоятельно просят местные власти обратить внимание на эту проблему.

Издание отмечает, что это далеко не первый подобный случай во Владивостоке. Стихийные помойки уже стали привычными. Например, в районе дома № 104 на улице Красного Знамени периодически горит копившийся на склоне мусор. Дело в том, что бытовые отходы, выброшенные владельцами близлежащих гаражей, привлекают бомжей, которые регулярно устраивают сборища и разводят костры прямо на помойках.

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