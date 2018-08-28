Microsoft сообщил о взломе почты Outlook
- 13 апреля 2019, 21:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Компания Microsoft сообщила пользователям электронной почты Outlook о хакерской атаке, в результате которой было взломано ограниченное число аккаунтов.
Исходной точкой взлома стала учетная запись сотрудника службы поддержки, сообщает портал Techcrunch.
Кибервзломщики при помощи этой записи получили доступ к электронным адресам, темам писем, названиям папок.
Однако им не удалось выкрасть пароли доступа и прочесть содержимое отправлений и вложений.
Компания отмечает, что кибератака произошла в период с 1 января по 28 марта 2019 года, однако не сообщает число пострадавших пользователей.
Предположительно, взлом затронул учетные записи пользователей ряда европейских стран, отмечает телеканал «360».
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