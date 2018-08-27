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Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

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© Twitter.com

Самый большой в мире авиалайнер — двухфюзеляжный самолет-носитель Stratolaunch Model 351 — впервые поднялся в воздух.

Видео летящего воздушного судна опубликовал в своем микроблоге в Twitter аэрокосмический фотограф Джек Бейер.

Полет авиалайнера состоялся над пустыней Мохаве на юго-западе США.

Как сообщал «Ридус», тестовые испытания проходили в феврале прошлого года на взлетно-посадочной полосе. При тестировании самолет Stratolaunch смог развить скорость в 40 узлов, что составляет 74 километра в час. Самолет имеет шесть двигателей, которые испытали в сентябре прошлого года.

Размах крыла у данного воздушного судна — 117 метров. Его масса составляет 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.

Аппарат планируют сделать базой «воздушных запусков» для многоразовых ракет.

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