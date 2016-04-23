В Лондоне протаранили автомобиль посла Украины
- 13 апреля 2019, 18:10
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Лондоне оцеплено посольство Украины после выстрелов, раздавшихся на соседней улице, пишет британская газета Daily Express.
Перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд, вход в дипмиссию закрыт.
В то же время газета Evening Standart сообщает, что полиция произвела около 10 выстрелов.
Между тем газета The Daily Telegraph пишет, что произошел инцидент с машиной посла Украины, в нее врезался неизвестный автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.
Издание отмечает, что протаранивший автомобиль посла мужчина задержан
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