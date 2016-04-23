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В Лондоне протаранили автомобиль посла Украины

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© pixabay.com

В Лондоне оцеплено посольство Украины после выстрелов, раздавшихся на соседней улице, пишет британская газета Daily Express.

Перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд, вход в дипмиссию закрыт.

В то же время газета Evening Standart сообщает, что полиция произвела около 10 выстрелов.

Между тем газета The Daily Telegraph пишет, что произошел инцидент с машиной посла Украины, в нее врезался неизвестный автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.

Издание отмечает, что протаранивший автомобиль посла мужчина задержан

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Самый большой самолет в мире впервые поднялся в воздух

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© Twitter.com

Самый большой в мире авиалайнер — двухфюзеляжный самолет-носитель Stratolaunch Model 351 — впервые поднялся в воздух.

Видео летящего воздушного судна опубликовал в своем микроблоге в Twitter аэрокосмический фотограф Джек Бейер.

Полет авиалайнера состоялся над пустыней Мохаве на юго-западе США.

Как сообщал «Ридус», тестовые испытания проходили в феврале прошлого года на взлетно-посадочной полосе. При тестировании самолет Stratolaunch смог развить скорость в 40 узлов, что составляет 74 километра в час. Самолет имеет шесть двигателей, которые испытали в сентябре прошлого года.

Размах крыла у данного воздушного судна — 117 метров. Его масса составляет 250 тонн, а с полной нагрузкой — 590 тонн.

Аппарат планируют сделать базой «воздушных запусков» для многоразовых ракет.

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