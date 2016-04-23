В Лондоне протаранили автомобиль посла Украины

В Лондоне оцеплено посольство Украины после выстрелов, раздавшихся на соседней улице, пишет британская газета Daily Express.

Перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд, вход в дипмиссию закрыт.

В то же время газета Evening Standart сообщает, что полиция произвела около 10 выстрелов.

Между тем газета The Daily Telegraph пишет, что произошел инцидент с машиной посла Украины, в нее врезался неизвестный автомобиль, после чего полицейские открыли огонь. По последним данным, никто не пострадал.

Издание отмечает, что протаранивший автомобиль посла мужчина задержан