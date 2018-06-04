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В Москве обнаружили тело забитого камнями мужчины

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© pixabay.com

На северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины, избитого до смерти, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О найденном трупе с ушибленными ранами головы в полицию сообщили местные жители.

Рядом с телом, обнаруженным под железнодорожным мостом на улице Холмогорская, находились три камня со следами крови, рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей.

Следствием установлена личность убитого. Им оказался гражданин Киргизии 1990 года рождения, который в Москве не работал, сказал собеседник агентства.

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