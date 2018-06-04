В Москве обнаружили тело забитого камнями мужчины
- 12 апреля 2019, 22:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины, избитого до смерти, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О найденном трупе с ушибленными ранами головы в полицию сообщили местные жители.
Рядом с телом, обнаруженным под железнодорожным мостом на улице Холмогорская, находились три камня со следами крови, рюкзак, ботинки, документы и 500 рублей.
Следствием установлена личность убитого. Им оказался гражданин Киргизии 1990 года рождения, который в Москве не работал, сказал собеседник агентства.
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