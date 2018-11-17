На Кубе задержали двух российских туристов

Двое россиян прилетели на Кубу по турпутевке и сразу же после прилета оказались за решеткой.

Их подозревают в использовании поддельной банковской карты, однако, по словам родственников арестованных, за месяц лишения свободы им так и не предъявили официальных обвинений.

Родные опасаются, что из-за произошедшей ошибки молодые люди еще долго не смогут выйти на свободу.

«Станислав и его друг находятся в статусе подозреваемых. Обвинения еще не выдвинуты, — рассказала телеканалу „360“ жена Станислава Ксения. — Когда он не прилетел, мы подали запрос в МИД. Оттуда пришел ответ, что муж задержан по подозрению».

Станиславу все-таки удалось выйти на связь 15 марта. Он рассказал, что полиция пришла за ним и его другом в отель, когда они отдыхали у бассейна. К ним подошли два человека в военной форме и несколько в гражданском.

Россиян сразу же развели по разным углам и разговаривали с ними на испанском без переводчика. Затем кубинцы поднялись в номер к туристам, провели осмотр вещей, все сфотографировали, описали и отвезли молодых людей в местное СИЗО.

Показания, которые у них взяли, отправили на перевод, но по прошествии месяца он так и не пришел, рассказала телеканалу мать Станислава.

Сейчас россияне содержатся в тюрьме для иностранных граждан.

Предположительно, туристов задержали за мошенничество с картой, однако официального обвинения нет. По словам Ксении, в день прилета ее муж с другом снимали деньги в банке, после чего их арестовали.

Арест граждан России подтвердил телеканалу пресс-секретарь посольства РФ на Кубе Заурбек Макаев.

В настоящее время родственники арестованных планируют отправиться на Кубу, чтобы посодействовать освобождению россиян.