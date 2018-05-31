Запрет «Победы» на провоз зарегистрированного оружия признан незаконным

Щербинский суд Москвы удовлетворил иск к авиакомпании «Победа» о провозе зарегистрированного оружия, с которым обратился замглавы Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте.

Запрет «Победы» на перевозку зарегистрированного оружия, боеприпасов и патронов на борту ее самолетов признан незаконным, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд обязал авиакомпанию привести правила перевозки в соответствие с требованиями в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов», — цитирует ТАСС пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

Ранее Московская транспортная прокуратура потребовала через суд от авиакомпании «Победа» запретить платную регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах.