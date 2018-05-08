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На Балканах впервые обнаружили наскальные рисунки

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  • 12 апреля 2019, 16:19
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

© pixabay.com

Международная группа ученых впервые обнаружила пещерное искусство эпохи палеолита на Балканском полуострове. Об этом археологи рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Antiquity.

По предварительной оценке, возраст рисунков может достигать 34 тысяч лет.

Авторы исследования сообщили, что изученные ими рисунки были обнаружены еще в 2010 году в пещере Ромуальда в Истрии (Хорватия). Во время плановых раскопок ученые заметили небольшие красные пятна в глубине пещеры, которые при более тщательном осмотре оказались рисунками древних людей.

Недавно специалисты провели детальный анализ, и выяснили, что некоторые фигуративные рисунки, в том числе изображения бизона, козерога и, возможно, двух антропоморфных фигур, хронологически относятся к палеолиту.

Наскальный рисунок

В местах, где были найдены рисунки, ученые провели раскоп культурного слоя и нашли кремниевые инструменты, «карандаши» из охры и обломки древесного угля времен палеолита.

Радиоуглеродный анализ этих объектов показывает, что их возраст — около 17 тысяч лет, а непрямые данные предполагают, что рисунки относятся к еще более раннему периоду — около 34−31 тысячи лет назад. Для установления точного возраста потребуются дальнейшие исследования, — уточнили археологи.

Авторы исследования заявляют, что это открытие стало знаковым, так как в этом регионе рисунки обнаружены впервые. Оно также делает пещеру Ромуальда первым местом в этом регионе, где было обнаружено фигуративное палеолитическое искусство.

Дальнейшие исследования помогут выделить особенности палеолитического искусства на территории Хорватии и Балканского полуострова.

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