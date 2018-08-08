ФАС пришла с проверкой в пекарню, отказавшуюся продавать хлеб геям

Кемеровскую пекарню «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», ранее публично отказавшуюся продавать свою продукцию лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, проверит региональное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Помимо спорного решения владельцев лавки, нарушающего, по мнению представителей территориального отделения Роспотребнадзора, статью Гражданского кодекса о правилах публичного договор (ст. 426 ГК РФ), к пекарне у проверяющих обнаружились и другие претензии.

Так, по данным издания Znak.com, в магазине не соблюдают нормы СанПиНа, в частности, не используют химические средства для обработки и мытья кухонной посуды.

Свое пренебрежение к санитарно-эпидемиологическим нормам хозяева заведения открыто выражали даже в своем корпоративном Instagram.

Наконец, основным поводом для визита представителей ФАС стали неординарные высказывания одного из основателей пекарни, в которых, по мнению антимонопольщиков, усматривается нарушение закона «О защите конкуренции».

Так, в интервью изданию «Сибдепо» Антон Ипатов открыто называл продукцию других магазинов «ядом».

Стремимся к тому, чтобы полностью отказаться от магазинной еды, это не еда, это яд полный. Людей травят, а люди просто бездумные, покупают это всё, кушают, а потом болеют. Это я вам могу сказать 100%. Большая часть болезней происходит от того, что человек кушает, остальная часть — от их мыслей, — считает совладелец пекарни.

Отметим, что оказавшаяся в центре скандала пекарня открылась всего несколько месяцев назад, в феврале 2019 года.