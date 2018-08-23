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Исламские богословы приравняли уклонистов к грешникам

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© wikimedia.org

Уклонение от службы в армии греховно — к такому выводу пришел совет улемов (специалистов по теории ислама) Исламского центра Таджикистана на фоне взявшей старт весенней призывной компании.

Часть патриотической молодежи идет на службу с поднятой головой, чтобы исполнить свой гражданский долг, но есть и молодые люди, которые уклоняются от исполнения священного долга, а некоторые родители способствуют им от уклонения от службы в рядах армии. В этой связи пророк Всевышнего велит: „Остерегайтесь уклонения от службы в армии“, — цитирует вердикт совета улемов «Интерфакс».

При этом богословы Исламского центра считают греховным не только поведение самих уклонистов, но и помогающих им в этом деле родственников, в том числе родителей, передает агентство.

Отмечается, что весенний призыв в Таджикистане продлиться до конца мая. Как и в России, призывной возраст в этой стране наступает с 18 лет и заканчивается в 27.

В РФ стартовавший 1 апреля весенний призыв продлится до 15 июля.

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