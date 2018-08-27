В статье УК о врачебных ошибках появятся альтернативные меры наказания
- 12 апреля 2019, 09:55
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
В разрабатываемой новой статье Уголовного кодекса РФ, регламентирующей случаи наступления ответственности за врачебные ошибки, должна появиться форма наказания, альтернативная лишению свободы. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета.
В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме», рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ, — говорится в сообщении.
Напомним, разработкой новой статьи 124.1 УК РФ занимается СК. В своем ныне существующем виде она называется «Неоказание помощи больному» и предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ сроком до одного года или четырехмесячного ареста.
В случае, если деяние повлекло смерть пациента или причинило тяжкий вред его здоровью, подсудимому может грозить до 4 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что в прошлом году количество уголовных дел, возбужденных по факту врачебных ошибок, увеличилось на четверть в сравнении с показателями 2017 года.
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