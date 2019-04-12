Волочковой посоветовали «не открывать рот» после слов о нищих россиянах

Балерина Анастасия Волочкова вызвала поток резких замечаний в свой адрес, презрительно высказавшись в адрес миллионов бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума, и посоветовав всем недовольным уезжать за границу.

«Мои хорошие, все, кому здесь „не так“. Вставайте и выезжайте в другие страны. Живите там! Знаете что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой совести своей должны задать вопрос, а не ругать структуру. Путь они работают, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают и думают, что каждый из них и каждый из нас вообще, что мы можем сделать для блага нашей страны. Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний. Почему мы не можем винить сами себя?», — заявила Волочкова в эфире программы A-team на радиостанции «Эхо Москвы».

Волочкова добавила, что низкие зарплаты и пенсии — «не самая важная проблема в нашей стране». Блогеры и представители общественности раскритиковали Волочкову за эти высказывания.

«Обалдеть можно просто. Россияне не могут быть виноваты в том, что оказались за чертой бедности, потому что есть экономические и политические обстоятельства, которые от них не зависят. И если ты не разбираешься ни в экономике, ни в политике, не надо открывать свой рот», — посоветовал артистке музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, передает ФАН.

Блогер Лена Миро назвала слова Волочковой «пургой». «Волочкова, проспавшись, тоже решила быть в теме и поучить народ Родину любить. Что за бредятина? Как можно настолько не уважать и не знать людей, чтобы гнать такую пургу?», — написала Миро в ЖЖ.

«Иногда лучше просто… садиться на шпагат», — предложила Волочковой пользователь Twitter AnnaBoleyn2011.



Писатель Денис Драгунский посоветовал всем возмутившимся не принимать балерину всерьез, поскольку она «страшно далека от народа». «Я никак не воспринимаю ее как политического аналитика и вообще как человека, слова которого стоит всерьез обсуждать», — приводит его слова «URA.RU».

Замечания в свой адрес Волочкова услышала, но мнения не поменяла. «Я не политолог, я высказала в эфире свое личное мнение, что нельзя во всем винить только президента. Это все. А на меня все набросились, как обычно», ― сказала балерина.

