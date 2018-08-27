Роскосмос обзавелся банком, названным в свою честь

Государственная корпорация «Роскосмос» обзавелась собственным одноименным банком. Соответствующий указ сегодня, 12 апреля, подписал глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Новая финансовая структура, получившая название «Роскосмосбанк», была образована на базе уже существующей организации «Фондсервисбанк», совет директоров которой с ноября прошлого года также возглавляет Рогозин, передает ТАСС.

Внести изменения в устав акционерного общества «Фондсервисбанк» следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке — акционерное общество «Роскосмосбанк», на английском языке — JSC «Roscosmosbank», — говорится в тексте подписанного документа.

По сведениям агентства, все 100% акций новообразованной структуры принадлежат космической корпорации.

Как сообщает источник, близкий к руководству Роскосмосбанка, организация будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».