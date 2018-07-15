Президент Сербии обвинил НАТО в агрессии в 1999 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не станет вступать в Североатлантический альянс и считает нападение НАТО на Югославию в 1999 году преступным актом агрессии.

«Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было. Это агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не „военная операция“, как говорилось раньше. Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность», — цитирует Вучича RT.

Заявление прозвучало на митинге в поддержку действующей власти в сербском городе Нови-Сад. В этом году в Сербии вспоминают 20-летие натовских бомбардировок, в связи с чем в стране отмечаются демонстрации против США и ряда их европейских союзников.



Напомним, авиация НАТО без разрешения ООН бомбила города Югославии, включая столичный Белград, весной и летом 1999 года. Военная операция проводилась под предлогом защиты населения Косово от правительственных сил и имела целью свержение президента Слободана Милошевича.

В результате нападения НАТО погибли, по разным оценкам, от 576 до 5000 югославских военнослужащих и полицейских, более 1700 человек гражданских, в том числе почти 400 детей, не считая многих тысяч раненых. Кроме того, были разрушены военные, промышленные и жилые здания, жизненно важные объекты инфраструктуры, а также памятники истории и культуры, включая древние православные храмы.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления перед студентами в Белграде заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году проводились в интересах самих сербов, и призвал молодежь к сотрудничеству с Альянсом.