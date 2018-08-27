Рогозин заподозрил США в подготовке к войне миров

Соединенные Штаты хотят устроить на Луне полигон для испытаний, которые по физическим, техническим и юридическим причинам невозможно проводить на Земле.

В таких планах американцев заподозрил накануне Дня космонавтики глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

О том, как две сверхдержавы использовали Луну для своего противостояния, не подвергая опасности экосистему родной планеты, фантаст Станислав Лем написал в повести «Мир на Земле» (1984).



Дмитрий Рогозин тоже ударился в откровенную фантастику, демонстрируя недопустимо низкий уровень информированности в «космической юриспруденции», говорит глава Института космической политики Иван Моисеев.

Нет никаких «недекларируемых операций» в космическом праве! Все страны обязаны декларировать только запуски космических аппаратов, потому что это вопрос «регулировки дорожного движения» на орбитах. Но какие это аппараты, чем они занимаются — их владельцы имеют полное право сохранять в тайне, — сказал он «Ридусу».

Разумеется, понятно без перевода, что Дмитрий Рогозин под такими операциями имеет ввиду какие-то военные эксперименты. Но все равно опасения, что Пентагон будет испытывать космические подлодки в лунном Океане Бурь, необоснованны и технически, и экономически.

Это нонсенс — проводить какие-то испытания за четыреста тысяч километров от Земли, просто хотя бы потому, что абсолютно те же самые испытания Пентагон может провести в пустыне Невада, или вообще смоделировать там условия, близкие к лунным, если именно это зачем-то понадобиться. Потому что просто доставка оборудования на Луну делает какие-то испытания там экономически бессмысленными, — говорит Моисеев.

Все страны мира еще в 1967 году подписали Конвенцию о запрете ядерных испытания в трех средах, включая космос в целом и небесные тела в частности. Поэтому военного интереса к Луне быть не может ни у США, ни у Люксембурга (без шуток — это единственные две страны, которые приняли закон о добыче полезных ископаемых на небесных телах. В 2020 году стартует их первая совместная коммерческая миссия по разработке месторождений на астероидах.)

А вот коммерческий интерес к Луне и другим планетам может быть огромным — возможно, именно это и вызывает ревность у главы «Роскосмоса», не исключает Моисеев.

Луна является неизбежной площадкой подскока на пути к тем самым астероидам. Выводить тяжелые аппараты с Земли разорительно: 20 тонн полезной нагрузки съедают 700 тонн топлива. А с маленькой Луны до любой точки Солнечной системы можно стартовать на электрической тяге. И если между странами начнется охота за полезными ископаемыми, то те, кто первыми построит базу подскока на Луне, получит огромную фору в разработке «космических ископаемых», — говорит эксперт.

На сегодня такие операции находятся не только в космическом вакууме, но и в правовом: нет никаких международных законов, которые запрещали бы любой частной компании объявить любой астероид своей частной собственностью. Возможно, именно деятельность по захвату астероидов и будет представлять собой те самые «недекларируемые операции», о которых упомянул Рогозин.

Опасения главы «Роскосмоса», даже если они имеют под собой какую-то основу, совершенно не поддерживаются международным правом, соглашается директор Института воздушного и космического права Олег Аксаментов.

Правовой режим Луны чем-то напоминает правовой режим Антарктиды: любая страна или компания имеет право поставить там свой флаг и начать вбивать колышки, но это не дает никакого права собственности на эти участки. Сейчас немало фирмочек, которые продают участки на Луне всем желающим, но это чисто сувенирная продукция: потребовать, чтобы на «твой» лунный участок никто не претендовал, владельцы таких сертификатов не могут, — сказал он «Ридусу».

На сегодня с освоением небесных тел (с любой целью — научной, военной, экономической) нет никакой правовой определенности, подчеркивает эксперт — поэтому в космосе действует принцип «кто первым встал, того и тапки».

Никто не имеет права объявить своей собственность какое-угодно небесное тело или его часть. Но одновременно никто не может запретить любой стране или компании этот астероид распилить на кусочки. Они ничейные. Поэтому если «Роскосмос» опасается, что американцы заберут себе самые лакомые куски Луны, выход только один — оказаться там раньше них, — говорит Аксаментов.

В 2018 году «Роскосмос» представил свою космическую стратегию до 2030 года. Среди приоритетов в космосе названы пилотируемые полеты на Луну. Очевидно, «Роскосмос» не собирается уступать «лунные тапки» конкурентам из НАСА.

