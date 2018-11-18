найти ×
   
  • USD -0.34
    64.40
  • EUR -0.29
    72.66
СохранитьСохранено0
×

103570

Дирекция колледжа месяц скрывала факт зверского изнасилования студента

Small default

© мвд.рф

В Липецкой области группа студентов колледжа напала на однокурсника и изнасиловала его деревянной шваброй, сообщает местный портал LipetskMedia.

По данным издания, причиной этого жестокого акта стала ссора с девушкой, которая и подговорила общих приятелей отомстить молодому человеку таким извращенным способом.

В настоящее время подросток госпитализирован, его мать написала заявление в полицию.

Как сообщили изданию в областной прокуратуре, инцидент произошел месяц назад.

Во время проверки в рамках регионального месячника «Вместе ради детей» выяснилось, что один из подростков целый месяц не посещал занятия.

Сотрудникам прокуратуры стало известно, что директор колледжа и другие педагоги были в курсе издевательства над подростком, но не стали обращаться в правоохранительные органы, расценив эту информацию как ничего не значащие слухи.

Материалы прокурорской проверки были переданы в СУ СК России по Липецкой области, после чего было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура внесла представление в адрес и. о. начальника управления образования и науки Липецкой области о дисциплинарном наказании руководителя колледжа, отмечает издание.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое
8027278читать позжечитаю позже
Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают
361705767читать позжечитаю позже

главное

|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103016409читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

15061826читать позжечитаю позже