Дирекция колледжа месяц скрывала факт зверского изнасилования студента
- 11 апреля 2019, 15:32
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Липецкой области группа студентов колледжа напала на однокурсника и изнасиловала его деревянной шваброй, сообщает местный портал LipetskMedia.
По данным издания, причиной этого жестокого акта стала ссора с девушкой, которая и подговорила общих приятелей отомстить молодому человеку таким извращенным способом.
В настоящее время подросток госпитализирован, его мать написала заявление в полицию.
Как сообщили изданию в областной прокуратуре, инцидент произошел месяц назад.
Во время проверки в рамках регионального месячника «Вместе ради детей» выяснилось, что один из подростков целый месяц не посещал занятия.
Сотрудникам прокуратуры стало известно, что директор колледжа и другие педагоги были в курсе издевательства над подростком, но не стали обращаться в правоохранительные органы, расценив эту информацию как ничего не значащие слухи.
Материалы прокурорской проверки были переданы в СУ СК России по Липецкой области, после чего было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура внесла представление в адрес и. о. начальника управления образования и науки Липецкой области о дисциплинарном наказании руководителя колледжа, отмечает издание.
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