Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор «ангарскому маньяку»

Верховный суд РФ признал законным второй пожизненный приговор «ангарскому маньяку» Михаилу Попкову за 56 убийств и отклонил его апелляционные жалобы, сообщает РИА Новости.

Суд постановил оставить ранее вынесенный приговор Иркутского областного суда без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Попков наблюдал судебное заседание из колонии по видеосвязи из колонии, однако у него так и не возникло желания выступить по поводу принятого решения, отмечает агентство.

Как сообщал «Ридус», в декабре прошлого года бывший милиционер Михаил Попков, осужденный за 56 убийств, решил обжаловать решение суда, во второй раз приговорившего его к пожизненному заключению.

Как отметил тогда государственный обвинитель Александр Шкинев, скорее всего, «ангарский маньяк» таким образом хотел сохранить звание младшего лейтенанта милиции и пенсию в 24 тысячи рублей.

напомним, 10 декабря Иркутский областной суд вынес Попкову приговор. Его признали виновным в 56 убийствах. Следствие и суд установили, что с 1994 по 2010 год он убил 55 женщин от 16 до 40 лет. Также он убил коллегу-милиционера в 1999 году.

«Ангарский маньяк» называл себя «чистильщиком» и утверждал, что убивал только женщин, ведущих разгульный образ жизни. Он заманивал в машину девушек, которые поздно возвращались домой, насиловал и убивал. Некоторые преступления он совершал, находясь на дежурстве и используя служебный автомобиль. Чтобы скрыть следы преступлений, он расчленял тела погибших, останки оставлял в разных районах Новосибирска.

Попкова задержали в 2012 году. Суд признал его виновным в 22-х убийствах и одном покушении на убийство и приговорил к пожизненному сроку. Однако, находясь в СИЗО, он написал еще более 20 явок с повинной. Своим сокамерникам он говорил, что у него жертв больше, чем у Чикатило.