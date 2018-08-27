Девочка получила тяжелую травму из-за сальто гостя чеченской свадьбы

Во время свадебных гуляний в Чеченской Республике произошел неприятный инцидент: разгоряченный молодой человек, танцуя лезгинку, решил сделать обратное сальто. В результате прыжок завершился приземлением на танцевавшую рядом девочку.

Как сообщает ряд источников в социальных сетях, ребенок получил тяжелейшую травму головы и в данный момент находится в реанимации. Состояние пострадавшей оценивается как крайне тяжелое.