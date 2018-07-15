Найден новый вид Homo

На филиппинском острове Лузон археологи обнаружили останки трех людей ранее неизвестного науке вида. Они получили название Homo luzonensis, и предполагается, что эти люди жили на острове около 50 тысяч лет назад.

Все началось с того, что в 2007 году ученые проводили раскопки на острове и обнаружили плюсневую кость, которая принадлежала представителю рода Homo. Но отнести ее к какому-то известному виду не удалось.

Спустя почти десять лет археологи вновь возобновили раскопки на острове Лузон, и в пещере Кальяо, в том же культурном слое, что и плюсневая кость, они нашли две фаланги пальцев рук и ног, часть бедренной кости и семь коренных зубов.

Новые останки помогли описать новый вид людей Homo luzonensis. Согласно характеристике, Homo с острова Лузон имели как черты, свойственные современным людям, так и древние черты, характерные для австралопитеков и парантропов.



Во время анализа зубов Н. luzonensis ученые пришли к мнению, что этот вид людей был низкорослым, но сказать точные размеры специалисты затрудняются из-за недостаточного количества костей.

Сейчас раскопки на острове продолжаются, и археологи рассчитывают найти недостающие части скелета. Выделить ДНК из найденных останков Homo luzonensis специалистам пока не удалось.