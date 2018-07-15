найти ×
   
  • USD -0.34
    64.40
  • EUR -0.29
    72.66
СохранитьСохранено0
×

002646

Найден новый вид Homo

Small 8c0837760a
  • 11 апреля 2019, 13:12
  • Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»

На филиппинском острове Лузон археологи обнаружили останки трех людей ранее неизвестного науке вида. Они получили название Homo luzonensis, и предполагается, что эти люди жили на острове около 50 тысяч лет назад.

Все началось с того, что в 2007 году ученые проводили раскопки на острове и обнаружили плюсневую кость, которая принадлежала представителю рода Homo. Но отнести ее к какому-то известному виду не удалось.

Спустя почти десять лет археологи вновь возобновили раскопки на острове Лузон, и в пещере Кальяо, в том же культурном слое, что и плюсневая кость, они нашли две фаланги пальцев рук и ног, часть бедренной кости и семь коренных зубов.

Новые останки помогли описать новый вид людей Homo luzonensis. Согласно характеристике, Homo с острова Лузон имели как черты, свойственные современным людям, так и древние черты, характерные для австралопитеков и парантропов.

Во время анализа зубов Н. luzonensis ученые пришли к мнению, что этот вид людей был низкорослым, но сказать точные размеры специалисты затрудняются из-за недостаточного количества костей.

Сейчас раскопки на острове продолжаются, и археологи рассчитывают найти недостающие части скелета. Выделить ДНК из найденных останков Homo luzonensis специалистам пока не удалось.

Это удивительная находка. Не каждый день приходится включать новый вид в генеалогическое древо Homo, подытожили ученые.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта
30614379читать позжечитаю позже
Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806210читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

404043327читать позжечитаю позже
|статья

Культура
История
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв15 июля 2018

И палачи, и их жертвы — все они оказались на портретах несправедливо забытого мастера.

103016409читать позжечитаю позже