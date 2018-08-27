Нужно ли принимать витамины

Специалисты из Университета Тафтса провели исследование, в ходе которого выяснили, как нужно принимать витамины для того, чтобы они приносили пользу.

Ученые основывались на прошлогодней работе, в которой было доказано, что большинство витаминных добавок либо вообще никак не помогает нашему здоровью, либо вредит.

Авторы нового исследования пришли к выводу, что чрезмерное употребление добавок может стать причиной возникновения рака и просто навредить организму. Но есть способ, как принимать полезные витаминные добавки без риска для здоровья.

В ходе своей работы ученые обнаружили, что большое количество кальция, более 1000 миллиграммов в день, увеличивает риск развития рака. То же самое и с «витамином солнца» (D) — если у человека нет дефицита, избыток витамина может привести к проблемам со здоровьем.

На продолжительность жизни пищевые добавки не оказывают никакого влияния. Это не подтверждает ни один проведенный нами тест, — рассказали ученые.

Авторы исследования пояснили: чтобы действительно получать пользу от витаминов, их нужно правильно принимать. Например, многие игнорируют рекомендованные часы и сам способ приема витаминов.

Но лучше всего получать витамины A и K, а также магний и цинк исключительно из реальной пищи.

Если взять тот же кальций, то при получении его из свежих продуктов никакого риска развития рака не наблюдалось. Он содержится в молочных продуктах, рыбе, орехах, капусте.

У большинства россиян показатели витамина D занижены, так как солнечных дней в году не так много. Чтобы восполнить его количество в организме, ученые советуют больше бывать на свежем воздухе, а также включить в рацион жирные сорта морской рыбы, куриные яйца, красное мясо.

Польза биологических добавок часто подвергается сомнению, так как у производителей нет каких-либо нормативных актов и некоторые из препаратов могут даже не содержать заявленного количества полезных веществ.