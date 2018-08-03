В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура

Вопрос поэтапного вывода города Байконур из-под действия российско-казахстанского договора о его аренде активно изучается в высших кабинетах Казахстана. Об этом в четверг сообщил заместитель министра республики по вопросам цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.

Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды — он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов, плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода, — заявил чиновник на сегодняшнем пленарном заседании Сената.

Параллельно возможные варианты развития ситуации обсуждаются с руководством Роскосмоса, передает агентство «Интерфакс».

Важным шагом, направленным на усиление административного влияния Казахстана в арендованном Байконуре, стала ратификация протокола об изменении статуса города, предполагающего создание в нем десяти дополнительных подразделений государственных органов республики.

Сегодня документ одобрили казахстанские сенаторы.

Напомним, действие соглашения об аренде Россией комплекса космодрома Байконур рассчитано до 2050 года. В обслуживающем объект одноименном городе действуют российские органы власти, в том числе силовые структуры.

Республика Казахстан представлена в Байконуре специальным уполномоченным президента, а также местными силовиками, координирующими свои действия с российскими коллегами.



Ранее «Ридус» рассказывал о сложном положении, в котором оказались бывшие сотрудники космодрома, лишенные возможности покинуть Байконур.