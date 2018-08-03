В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
- 11 апреля 2019, 11:05
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Вопрос поэтапного вывода города Байконур из-под действия российско-казахстанского договора о его аренде активно изучается в высших кабинетах Казахстана. Об этом в четверг сообщил заместитель министра республики по вопросам цифровизации, оборонной и аэрокосмической промышленности Марат Нургожин.
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды — он на повестке дня казахстанской стороны стоит. Мы его внимательно сейчас обсуждаем внутри казахстанских государственных органов, плюсы и минусы данной ситуации, данного выхода, — заявил чиновник на сегодняшнем пленарном заседании Сената.
Параллельно возможные варианты развития ситуации обсуждаются с руководством Роскосмоса, передает агентство «Интерфакс».
Важным шагом, направленным на усиление административного влияния Казахстана в арендованном Байконуре, стала ратификация протокола об изменении статуса города, предполагающего создание в нем десяти дополнительных подразделений государственных органов республики.
Сегодня документ одобрили казахстанские сенаторы.
Напомним, действие соглашения об аренде Россией комплекса космодрома Байконур рассчитано до 2050 года. В обслуживающем объект одноименном городе действуют российские органы власти, в том числе силовые структуры.
Республика Казахстан представлена в Байконуре специальным уполномоченным президента, а также местными силовиками, координирующими свои действия с российскими коллегами.
Ранее «Ридус» рассказывал о сложном положении, в котором оказались бывшие сотрудники космодрома, лишенные возможности покинуть Байконур.
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